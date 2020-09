Guardiola já gastou mais de 460 milhões de euros em reforços para a defesa do Man. City

Pep Guardiola chegou ao Manchester City no verão de 2016 e já gastou uma verdadeira fortuna em reforços, nomeadamente para a defesa. Com a contratação de Rúben Dias ao Benfica , sobe para 12 o número de jogadores que chegaram ao Etihad pela mão do treinador espanhol com o objetivo de fortalecer um sector defensivo que permita, além da Premier League, conquistar a tão almejada Liga dos Campeões. Ainda que uns tenham sido bem mais caros do que outros, com saídas (também elas milionárias) pelo meio, a verdade é que o clube azul de Manchester já apostou'mais de 460 milhões de euros só em defesas. [Dados: Transfermarkt; Imagens: Reuters, Lusa/EPA e Action Images]