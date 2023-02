Gustavo Ribeiro, com 267,38, sagrou-se este domingo vice-campeão mundial de skateboarding , em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. O olímpico luso, que em Tóquio'2020 foi oitavo na estreia da modalidade, ficou apenas atrás do francês Aurelien Giraud (269,33), com o pódio a completar-se com o japonês de apenas 12 anos Ginwoo Onodera, com 263.04.