Há 10 anos estas imagens fizeram história e ainda hoje arrepiam

Não sendo oficial era evidente que a final da Champions, ganha ao Bayern Munique por 2-0 em 22 de maio de 2010, no Bernabéu, seria o último jogo de Mourinho pelo Inter. O treinador português foi exuberante nos festejos mas em cada gesto, em cada abraço, em cada aceno para a bancada, subentendia-se a despedida. Reabilitara para o Inter imagem ganhadora só comparável a Helenio Herrera, tinha a felicidade estampada no rosto mas tudo nele remetia para a última noite. Foi já no rescaldo da festa, e depois de cumpridos todos as formalidades, que protagonizou aquela que foi a imagem da noite: à saída do estádio, Mourinho viu Materazzi encostado a uma parede; mandou parar o carro em que seguia, saiu e dirigiu-se ao histórico jogador do Inter para o abraçar. Durante alguns segundos choraram nos braços um do outro. O momento foi arrepiante.