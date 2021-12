Há cinco portugueses nos melhores do ano da 'Four Four Two': adivinha quem é o primeiro?

Depois de na semana passada ter lançado a lista dos 50 melhores treinadores do Mundo no ano que agora termina, a conceituada revista britânica 'Four Four Two' fecha 2021 com a eleição dos melhores futebolistas do ano, numa lista na qual, ao contrário dos técnicos (onde só entrou um), há vários elementos portugueses. São cinco ao todo...