No epílogo da época mais longa das nossas vidas, em que se jogou pouco e, demasiadas vezes, mal, importa sublinhar a afirmação de talentos fora do eixo formado por FC Porto, Benfica, SP. Braga e Sporting, os quatro primeiros classificados do campeonato, que se mostram preparados para patamares competitivos mais elevados na análise de Rui Malheiro.