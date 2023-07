Haaland com novo penteado e de pijama em evento com Figo, Ronaldinho e Drogba na Holanda

Erling Haaland surgiu no lançamento do 'EA Sports FC 24', na Holanda (onde também estiveram Luís Figo, Ronaldinho, Didier Drogba e outras personalidades) com um novo penteado e com um pijama verde. Já durante as celebrações da conquista do título inglês por parte do Manchester City o jogador tinha comparecido numa discoteca em Manchester de pijama, que à semelhança deste também apresentava as suas iniciais bordadas. (Fotos Instagram)