Haas com alterações no monovolume na sequência da invasão russa à Ucrânia: veja as imagens

O terceiro dia de testes da Fórmula 1 ficou marcado não só pela enorme nuvem de fumo no carro de Fernando Alonso , que levou à interrupção da sessão, como pela mudança de aparência no carro da Haas. A escuderia removeu as cores da bandeira russa e o nome da principal patrocinadora, a Uralkali, em sequência da invasão do país à Ucrânia. A empresa, recorde-se, é propriedade do pai de Nikita Mazepin, piloto da equipa. Veja nas imagens as diferenças no carro. (Imagens: Reuters, Lusa/EPA)