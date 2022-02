E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Haas foi a primeira equipa da Fórmula 1 a revelar o monolugar com que vai competir no Mundial deste ano. Mick Schumacher e Nikita Mazepin terão nas mãos um VF-22 renovado e desenhado de acordo com os novos regulamentos. (Fotos Haas)