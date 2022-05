Hamilton apareceu na conferência com 3 relógios, várias correntes e anéis após FIA proibir uso de joias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Um dia após a FIA comunicar, através de uma carta emitida por um dos seus diretores de corrida Niels Wittich, a proibição do uso de joias por parte dos pilotos durante as competições, Lewis Hamilton apresentou-se esta sexta-feira na conferência de imprensa com três relógios de pulso, várias correntes ao pescoço e ainda anéis em quase todos os dedos das mãos - à exceção dos polegares, como pode ver através das fotos. [Imagens: Reuters e Action Images]