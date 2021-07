O Sporting terminou o estágio de pré-época em Lagos, no Algarve, com uma goleada por 7-1 sobre a equipa Sub-23 do Portimonense, em jogo-treino realizado na manhã desta quarta-feira. Jovane Cabral esteve em destaque ao fazer um hat-trick no jogo de estreia de Coates e Plata nesta pré-época [Crédito: Sporting CP]

Hat trick de Jovane e dois 'regressos': as imagens da goleada do Sporting no adeus ao Algarve