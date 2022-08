Hino, mensagem de Zelensky e pontapé de saída dado por soldado: as imagens do regresso do futebol na Ucrânia

Shakhtar e Metalist deram esta terça-feira início ao campeonato ucraniano, num momento emotivo para todos os presentes no Estádio Olímpico de Kiev. Antes do início do encontro, ouviu-se o hino nacional do país, e seguiu-se uma mensagem do presidente Volodymyr Zelensky. Já o pontapé de saída foi dado por um jovem soldado, gesto que emocionou Danylo Sikan, avançado de 21 anos do Shakhtar. (Imagens: Instagram/Shakhtar)