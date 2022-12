E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Porta 9 do Estádio do Dragão passa a servir de homenagem a Fernando Gomes. O histórico Bibota, que faleceu a 26 de novembro, tem a sua fotografia na entrada e, na zona dos torniquetes, estão os números e as conquistas que o ponta-de-lança somou enquanto representou os azuis e brancos.