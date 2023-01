Homenagem emotiva a Henrique Vieira na Luz

O Benfica retirou a mítica camisola 5 de Henrique Vieira , na sequência de uma emotiva homenagem ao antigo capitão e treinador do clube que faleceu no ano passado, vítima de uma doença prolongada. Durante a receção à Oliveirense (jogo que os encarnados venceram por 83-71 ), mais propriamente no intervalo, Rui Costa saiu da tribuna presidencial e deslocou-se até a um dos cantos do Pavilhão Fidelidade, juntamente com Eduarda, esposa de Henrique, e os filhos de ambos, Pedro e Filipe. [Fotos Fernando Ferreira]