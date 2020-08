Hoquistas e técnicos da Oliveirense em peddy-paper por Oliveira de Azeméis

A equipa de hóquei em patins da UD Oliveirense realizou hoje, dia 12, um Peddy-Paper por Oliveira de Azeméis. O desafio partiu do preparador físico Hugo Silva, com o objetivo de fortalecer o espírito de grupo, o trabalho de equipa e a solidariedade do coletivo, daí o lema "A União Faz a Força". O desafio distribuiu os onze jogadores e a equipa técnica em três grupos que, desta vez, não usaram patins para se deslocarem. No próximo sábado há novo desafio, novamente sem patins. [Imagens: UD Oliveirense]