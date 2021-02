A Adidas revelou a nova camisola da seleção da Argentina e, apesar de ter mantido as listas albicelestes, colocou uns pormenores dentro nas riscas azuis que simulam o padrão camuflado. Este é o novo equipamento da seleção de Lionel Messi para 2021. Os adeptos detestaram o novo desenho e insurgiram-se nas redes socias, podendo ler-se: "Horrível"; "Numa salada encontram-se coisas melhores. Já há uns anos que a Adidas é uma desilusão, com pouca qualidade e desenho pobre"; "Não percebo como perdem a oportunidade de homenagear Diego Maradona com uma camisola retro"; e "Uma falta de respeito!"