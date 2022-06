O PSG apresentou esta quarta-feira o novo equipamento principal para a temporada 2022/23 , mas um pormenor em concreto está a deixar boa parte dos adeptos indignados: ao contrário da época 2020/21, a faixa vertical no centro do equipamento não sobe até à gola, e acaba por ser 'cortada' pelo clássico tom de azul. "Horrivelmente nojento" ou "Qual é a razão da faixa não ir acima até à gola?", são alguns dos comentários que se podem ler no anúncio oficial. (: Twitter/PSG)

«Horrivelmente nojento»: adeptos do PSG indignados com pormenor no novo equipamento