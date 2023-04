Hotel, 'sky bar' e um centro comercial: Man. City divulga imagens do projeto para o novo estádio

O Manchester City apresentou esta terça-feira um pedido à câmara da cidade para a aprovação do projeto de renovação do estádio do clube, que prevê o aumento da capacidade para 60 mil pessoas - atual planta tem 53.400 lugares sentados -, um centro comercial com restaurantes, museu e um hotel. Estima-se que a obra poderá demorar três anos até estar concluída e ter um custo superior a 340 milhões de euros.



Consulte as imagens que foram hoje divulgadas pelo clube através do site e das redes sociais.