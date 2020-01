O Sporting venceu em Setúbal num encontro atribulado. Desde logo pela virose que afetou o plantel do Vitória, deixando vários jogadores de fora e levando mesmo a que, por precaução, os apanha-bolas e alguns espectadores tivessem usado máscaras. Uma partida marcada também pela contestação de adeptos da casa a Frederico Varandas e onde, no final, reinou a boa-disposição entre jogadores, com Bruno Fernandes a trocar de camisola com um futebolista contrária. E nem um gato preto faltou... [Fotos: Luís Manuel Neves e Rui Minderico]