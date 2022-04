Hulk voltou a ser pai e celebrou nas redes sociais o nascimento da pequena Zaya. A menina é fruto do relacionamento do avançado brasileiro do Atlético-MG, ex-FC Porto, com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do jogador. "Bem-vinda minha princesa, vou amar-te e proteger-te eternamente", escreveu Hulk. (Fotos Instagram)