Ainda sem clube, depois de ter terminado contrato com os chineses do Shanghai SIPG, Hulk desfruta de uns dias de descanso no Brasil, na companhia da namorada, Camila Ângelo. "Momentos de paz, diversão, amor e muita felicidade... Obrigado meus Deus", escreveu o avançado nas redes sociais. (Fotos Instagram)