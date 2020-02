Um dia depois de Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk, ter publicado no Instagram que estava de partida com os filhos do casal para a República Dominicana, destino escolhido para passar o Carnaval, o futebolista brasileiro também publicou uma imagem sua, de mão dada com Camila, a namorada e sobrinha da ex-mulher, a caminho de um avião privado. Hulk no entanto não divulgou qual o rumo do seu voo.