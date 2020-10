Hulk surpreendeu os fãs no Instagram com um penteado cheio de tranças e a namorada, Camila Ângelo, resolveu acompanhá-lo no "novo estilo". O antigo jogador do FC Porto, atual futebolista do Shangai SIPG, mostra-se muito feliz ao lado da nova companheira, sobrinha da ex-mulher. (Fotos Instagram)