Ibrahimovic 'ganhou' a Cristiano Ronaldo e estas imagens estão a fazer furor nas redes sociais

AC Milan e Juventus enfrentaram-se esta noite, num duelo que colocou frente a frente Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Ora, com dois craques em campo, os fotógrafos fizeram o máximo possível para apanhá-los juntos no mesmo plano e a verdade é que a tarefa foi bem conseguida. E, no final, foi mesmo Ibra a sorrir... (Fotos: Getty Images)