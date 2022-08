Depois da foto em tronco nu , que deixou as redes sociais em polvorosa, Zlatan Ibrahimovic partilhou agora duas imagens na qual mostra a evolução das suas pernas entre o processo operatório de que foi alvo (há onze semanas) e o momento atual. As diferenças são evidentes.O avançado sueco, de 40 anos, foi operado em finais de maio ao joelho esquerdo, numa intervenção que teve como propósito "resolver definitivamente a instabilidade da articulação através da reconstrução do ligamento cruzado anterior, com reforço lateral e reparação meniscal".