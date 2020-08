Ibrahimovic com 'transferência' à vista? A 'culpa' é desta italiana

Ibrahimovic está esta quarta-feira na 1.ª página dos jornais italianos devido a um alegado romance com a jornalista italiana Diletta Leotta, que no último domingo celebrou o seu 29.º aniversário. Rumor ou realidade? Certo é que no Instagram de Diletta as fotografias de Daniele Scardina, lutador com quem a jornalista namorava, 'desapareceram'. Fique a conhecer um pouco mais Dilleta através das fotografias que publica.