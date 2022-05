Icónico golo de Agüero imortalizado em coleção especial

O golo apontado por Kun Agüero ao QPR, em 2012, foi um dos mais importantes da história do Manchester City e, em jeito de celebração pelo 10.º aniversário, o emblema inglês juntou-se à Puma para o imortalizar numa coleção especial. Dela fazem parte uma camisola 'pre match' e ainda umas chuteiras especiais, com a indicação 93:20 bem evidente, alusiva ao minuto do golo que valeu o triunfo e o título que marcou um ponto de viragem no clube citizen. Já a camisola tem o pormenor curioso de contar com a repetição da letra 'O' no nome do argentino. Trata-se de uma edição especial e limitada, com apenas 2012 peças.