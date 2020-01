Sylvie Meis poderá ser uma ilustre desconhecida para os leitores, mas o mesmo não se passará com o nome de Rafael van der Vaart, o ex-marido que brilhou no Ajax e no Real Madrid. Pois aos 41 anos, a antiga modelo continua a encantar, como é possível apreciar nas várias fotografias que publicou numa das praias paradisíacas da ilha de São Bartolomeu, nas Caraíbas.