Cristiano Ronaldo já aterrou em Riade, a capital da Arábia Saudita, para ser apresentado esta terça-feira no Al-Nassr. Ainda antes da chegada, já se podiam ver imagens do internacional português em outdoors daquele país, como vários adeptos do Al-Nassr partilharam nas redes sociais.