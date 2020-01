A espera de dezenas de surfistas nacionais e estrangeiros terminou esta sexta-feira com a chegada das primeiras ondas gigantes do ano à Praia do Norte, na Nazaré, a proporcionar momentos de verdadeiro espetáculo e adrenalina aos atletas e espectadores. As boas previsões de ondulação mantêm-se para os próximos dias e o número de 'curiosos' também promete aumentar.