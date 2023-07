Diogo Ribeiro fez, esta segunda-feira, história para a natação portuguesa ao conquistar a medalha de prata nos 50 metros mariposa nos Mundiais de Fukuoka , no Japão. Veja as melhores imagens da cerimónia do pódio, onde o nadador português, uma das maiores promessas do desporto nacional, recebeu o merecido reconhecimento. (: Reuters, Getty Images)