Imagens que marcam: Mateu Lahoz consola Zinchenko após afastamento da Ucrânia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Mateu Lahoz é um dos árbitros mais emblemáticos do futebol espanhol e europeu e este domingo voltou a mostrar o porquê desse estatuto. Após o duelo entre País de Gales e Ucrânia, que colocou os galeses no Mundial'2022, o juiz espanhol mostrou o seu lado mais humano e, ao ver Oleksandr Zinchenko, visivelmente emocionado, dirigiu-se ao jogador do Manchester City para o consolá-lo. (Fotos: EPA, Getty Images e Reuters)