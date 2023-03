Imprensa internacional destaca 'SuperAdán' e o candidato a golo do ano da autoria de Pote

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sporting foi brilhante na casa do Arsenal e eliminou gunners da Liga Europa nos penáltis. A imprensa internacional mostrou olhar atento em relação à eliminatória europeia que sorriu aos portugueses, em pleno Emirates. Do 'SuperÁdan' ao golo de antologia de Pote, quase de meio-campo, houve vários destaque no triunfodos homens de Rúben Amorim.