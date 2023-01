Imprensa internacional olha para o "impacto imediato" de João Félix no Chelsea e a expulsão inédita no clube

A expulsão de João Félix marcou o jogo Fulham-Chelsea e a imprensa internacional não foge ao tema, sobretudo a inglesa e a espanhola, que até há pouco tempo contactava de perto com o internacional português. O jogador emprestado pelo Atlético Madrid foi lançado a titular em Craven Cottage pelo técnico dos blues e reagiu com "impacto imediato", como escreve o 'Mirror', mas também entrou para a história do clube. Félix tornou-se o primeiro futebolista do Chelse a ser expulso na estreia na Premier League. A Sky Sports adianta que o jogador que esteve no último Mundial deverá ficar suspenso durante três jogos, aumentando a dor de cabeça para Potter e para o próximo João Félix. O 'Daily Express' já fala inclusivamente na possibilidade do técnico dos londrinos ser despedido apesar de ter assinado apenas em setembro...