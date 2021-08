«Fiasco e assobios»: imprensa italiana não poupa Juventus após derrota frente ao Empoli

A Juventus perdeu na receção ao Empoli, por 1-0 , e, como seria de esperar, a imprensa italiana não poupou a antiga equipa de Cristiano Ronaldo. A 'La Gazzeta Sportiva' brincou com o nome do treinador dos bianconeri e escreveu "Há pouco [motivo] para estar feliz", ao passo que o 'Corriere dello Sport' destacou a histórica vitória do Empoli no reduto da Vecchia Signora e falou ainda em "fumo preto". Já o 'Tuttosport' olhou ao descontentamento dos adeptos. "Fiasco e assobios", pode ler-se na capa do jornal italiano.