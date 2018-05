Inácio começa a arrumar a casa no Sporting: os jogadores que têm guia de marcha

Apesar de estar há pouco tempo à frente dos destinos do futebol leonino, Augusto Inácio já tomou algumas decisões no que ao plantel diz respeito. O dossiê guarda-redes concentra, por esta altura, praticamente todas as atenções da SAD, mas as restantes vendas estão também na agenda do diretor geral para futuro. Jogadores como Palhinha, Petrovic, Doumbia, Mattheus Oliveira, Domingos Duarte, Heldon e André Geraldes não fazem parte dos planos para 2018/19 e têm guia de marcha.