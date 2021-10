Incrível: As imagens da despedida de Rossi na sua última corrida no circuito de Misano

Valentino Rossi, lenda da MotoGP, confirmou há algumas semanas que esta será a sua última temporada na modalidade, depois de mais de 20 anos a correr nas diversas categorias do Mundial. Este domingo, 'The Doctor' pilotou pela última vez no circuito de Misano (GP de San Marino), a pista predileta do piloto italiano, devido às inúmeras vitórias que lá alcançou, à proximidade da sua terra natal e à constante presença dos seus fãs. Como tal, recebeu uma despedida em grande e digna do nove vezes campeão mundial. [Créditos: Reuters, Lusa/Epa]