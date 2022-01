Incrível: Bolonha foi obrigado a quarentena e jogadores do Inter ficam sozinhos no relvado

O encontro entre Bolonha e Inter Milão, inicialmente agendado para as 11:30 horas desta quinta-feira, não se realizou por ordens da autoridade de saúde local que determinou quarentena obrigatória ao plantel da formação de Bolonha devido a um surto de Covid-19 no plantel. Fruto desta decisão das autoridades de saúde, os jogadores do Inter Milão subiram esta quinta-feira sozinhos para o relvado do adversário, tenho inclusive realizado uma espécie de sessão de treinos até o encontro ser realmente suspenso. [Imagens: Reuters e Action Images]