Incrível: espanhol Pedro Acosta acabou GP de São Marino a travar com a... bota

Grande sensação da temporada do Moto3, já que comanda o campeonato no seu ano de estreia, o jovem espanhol Pedro Acosta deu este domingo, no Grande Prémio de São Marino, mais uma prova do seu talento, ao terminar uma prova em sétimo depois de passar praticamente toda a corrida a travar com a bota! A imagem, partilhada por Jaime Alguersuari mostra bem o estado em que a mesma acabou, isto depois do jovem ter detetado um problema que o deixou sem possibilidade de utilizar os travões da melhor forma.