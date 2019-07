Depois do fracasso que foi a última temporada, o Real Madrid prepara a nova temporada. A um mês do arranque dos trabalhos, Zinedine Zidane conta com 30 jogadores no plantel e os merengues pretendem reduzir esse número. Saiba quem, de acordo com a 'Marca', ainda pode sair do Bernabéu e quem não conta para o técnico francês.