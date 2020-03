Infetado com coronavírus, Garay recebe prenda do Dia do Pai

"Feliz dia do pai! Em mente, tínhamos outro tipo de celebração, mas como sabem, o que se planeia nem sempre se consegue. É verdade que não começámos este ano da melhor maneira. Estamos a remover as pedras do nosso caminho, mas elas continuam a aparecer. Mas quando desistimos? NUNCA. É por isso que formamos esta linda família, devido à nossa resistência#, escreveu Tamara Gorro, explicando que a prenda entregue é apenas uma fotocópia do cartaz feito pelos filhos: "muito em breve, eles irão entregar-te pessoalmente e reviveremos os nossos momentos de loucura." Recorde-se, Garay foi o primeiro futebolista da liga espanhola a ser diagnosticado com coronavírus.