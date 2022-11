Inglaterra e Holanda mostram solidariedade e chamam trabalhadores e voluntários ao treino no Qatar

Há já momentos bonitos a sublinhar no país do Mundial. Esta quinta-feira, as seleções de Inglaterra e Holanda mostraram-se solidárias no Qatar. No caso da equipa dos três leões, chamou aos trabalhos os voluntários e trabalhadores migrantes e distribuiu autógrafos, sorrisos e boa disposição, fazendo uma foto em conjunto no final do apronto. No caso holandês, sucedeu algo semelhante, com o grupo de Van Gaal a abraçar os migrantes que trabalharam no Qatar após o treino. [Fotos: Reuters]