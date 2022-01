Ingleses revelam 13 jogadores "descontentes" no Manchester United: um português na lista

O jornal britânico 'Daily Mail' dá conta esta quinta-feira de uma lista de 17 jogadores que estão "descontentes" no Manchester United, revelando a identidade de apenas 13 atletas que poderão estar de saída no final da temporada. Em causa, está o ambiente que é vivido no balneário da equipa depois de os resultados não irem de encontro com os objetivos coletivos e individuais. Ausência de minutos de jogo também é um dos problemas apontados. [Imagens: Reuters e Action Imagens]