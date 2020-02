Cristiano Ronaldo viu-se envolvido numa cena insólita nos instantes finais do duelo com o Lyon, quando um adepto furou a segurança e invadiu o relvado. Ora, por estar a precisar de marcar, o craque da Juventus apressou-se a chegar junto do fã em questão para lhe dizer... para sair. Um momento inverso ao que normalmente sucede, já que habitualmente são os adeptos quem correm atrás de CR7...