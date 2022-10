Insólito: capitães de Juventus e Bolonha fizeram troca de... FIFA 23

Longe parece ir o tempo em que, antes dos jogos, a tradição mandava os capitães de equipa fazer uma troca de galhardetes referentes ao encontro em questão. Sinal dos tempos, este domingo, no Juventus-Bolonha, Leonardo Bonucci e Arkadiusz Milik fizeram uma troca de... títulos do vídeojogo FIFA 23 com as capas alusivas a cada clube. (Fotos: Getty Image)