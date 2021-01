Foi uma quinta-feira bastante atribulada no Dakar. A 5.ª etapa , que ligou Riade a Al Qaisumah, quilómetros, causou grandes problemas de tráfego e navegação, sobretudo entre os carros e camiões. Em Espanha, o jornal 'As' chega mesmo a brincar com a situação ao considerar que em Madrid há ruas com menos trânsito. A tirada ficou também marcada pelo acidente do sul-africano Henk Lategan, que fraturou a clavícula após o seu Toyota ter capotado. [Imagens: Reuters]