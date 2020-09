Insólito nos Açores: Fontinhas-Estrela com lotação 'esgotada' e Santa Clara-Marítimo sem público

Duas realidades completamente diferentes. À esquerda, as imagens das bancadas lotadas (mas condicionadas e com o devido distanciamento social) do Estádio Municipal da Praia da Vitória, nos Açores (Ilha Terceira), em jogo da 1.ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal, enquanto que à direita podemos ver imagens das bancadas completamente despidas do Estádio de São Miguel (Ponta Delgada), recinto onde se está a disputar a partida entre Santa Clara e Marítimo, para a 1.ª jornada da Liga NOS. Uma situação que ocorre pelo facto de o Governo Regional dos Açores permitir até 10% de público nos estádios, à exceção do Santa Clara, que acatou as recomendações da Liga para os encontros do principal escalão. [Frames: TVI 24 e Sport TV]