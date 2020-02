Aos 62' do Benfica-Shakhtar, Tomás Tavares marcou mas o lance foi anulado pelo VAR por... falta sobre Cervi, quando se pensava que o golo seria anulado por fora de jogo do argentino. O árbitro, ao consultar as imagens, assim não entendeu e viu a falta sobre o extremo encarnado, dando penálti às águias, que acabariam mesmo por fazer o 1-1... só que por Pizzi.