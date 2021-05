A plataforma de análise desportiva 'InStat' divulgou esta segunda-feira, através do mais recente relatório do Observatório de Futebo (CIES) os 10 jogadores com melhor desempenho na Europa - com pelo menos 1000 minutos realizados, tendo em conta o seu contributo e a importância das ações em jogo, o nível do adversário e do próprio campeonato - onde se destaca um português. Consegue adivinhar quem é?