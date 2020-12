O interesse do Benfica em William Carvalho, médio internacional português do Betis, faz esta segunda-feira a manchete do jornal 'Estadio Deportivo'. Outros assuntos dominam a restante imprensa, como a distinção de Jogador do Século para Cristiano Ronaldo e a entrevista de Messi, mas também o empate do campeão Liverpool. Confira as principais manchetes da imprensa desportiva europeia nesta fotogaleria.