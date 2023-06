Rúben Amorim já faz contas à vida e, além de ter definido os 16 jogadores negociáveis no plantel do Sporting , também já sabe qual o núcleo duro que fará parte da próxima temporada dos leões e que só poderá sair pelas respetivas cláusulas. Conheça aqui os 17 imprescindíveis do treinador. (: Reuters, Paulo Calado, Vítor Chi, Pedro Ferreira, Ricardo Nascimento, Luís Manuel Neves)